Terna: investimenti e opportunità di lavoro anche per Salerno

Terna investe 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni con il progetto Tyrrhenian Lab, un percorso di formazione in collaborazione con tre diverse università, fra cui anche Salerno. Al termine del percorso formativo è prevista l'assunzione di più di 150 figure professionali altamente specializzate.

Il progetto

Il progetto Tyrrhenian Lab ha l'obiettivo di istituire, in collaborazione con le Università di Cagliari, Salerno e Palermo, un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre rispettive città dove approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l'integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Opportunità di lavoro

Terna prevede la formazione di più di 150 figure di elevata professionalità, nell'arco di tre anni, dall’autunno del 2022 fino al 2025. Il percorso formativo prevede un master universitario di 12 mesi sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica del Paese. La formazione alternerà lo studio in aula all'esperienza sul campo. Al termine del percorso di studio le persone formate potranno essere assunte nelle tre sedi, fra cui anche Salerno.

Il commento

“Il Tyrrhenian Lab ci permetterà di perseguire tre obiettivi cruciali per accelerare il processo di transizione energetica che tutti i giorni affrontiamo: investire sui giovani, accrescere le nostre competenze specialistiche e valorizzare i territori”, ha dichiarato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna. “Avere la possibilità di formare nuove risorse è per noi un’occasione unica e motivo di grande soddisfazione. Sono fortemente convinto che il Tyrrhenian Lab sarà un asset strategico non solo per Terna, ma anche per il Paese e, in particolare, per le comunità con le quali abbiamo intrapreso un grande lavoro di ascolto, dialogo e collaborazione. Con questo progetto Terna accompagnerà la formazione di risorse di eccellenza, chiamate, nel prossimo futuro, a contribuire al cruciale impegno che l’azienda tutti i giorni mette in campo per garantire un sistema elettrico sicuro, affidabile e all’avanguardia”.