Unisa e Terna inaugurano Tyrrhenian Lab: via al master su digitalizzazione e transizione energetica

È stato inaugurato presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Salerno il Tyrrhenian Lab, il progetto promosso da Terna in collaborazione con le Università di Salerno, Cagliari e Palermo per il quale l’azienda investirà 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni. L'evento si è tenuto questa mattina alla presenza di Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna, e Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno, i quali hanno dato il via al Master di II livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”. Quindici in tutto gli studenti selezionati.

“Il Tyrrhenian Lab è un progetto sostenibile, che produrrà grande valore per l’intero sistema elettrico e valorizzerà il territorio del Sud Italia. A pieno regime, nelle sedi del Tyrrhenian Lab lavoreranno almeno 200 persone con un indotto di mille ulteriori professionisti coinvolti”, ha commentato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna. “Con l’avvio di questo importante centro di formazione di eccellenza ribadiamo l’impegno dell’azienda nello sviluppo di competenze altamente specializzate, che aiuteranno il sistema a cambiare marcia seguendo quelle che secondo noi sono le direttrici fondamentali: investimenti decisi sulle rinnovabili, sulle reti e sugli accumuli di energia elettrica”. "Si concretizza una nuova opportunità che l’Ateneo è lieto di consolidare grazie alla collaborazione con Terna. Oltre alla condivisione di competenze e infrastrutture in un settore davvero centrale per la nostra economia, sarà importante seguire il processo di formazione dei giovani partecipanti al Master che al termine dello stesso potranno vivere la propria esperienza professionale presso le sedi territoriali del progetto. Auguro agli studenti UniSa e a quelli delle Università partner di Cagliari e Palermo di cogliere questa opportunità e metterci del proprio meglio”, ha dichiarato Vincenzo Loia, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. L’evento di inaugurazione si è svolto in contemporanea anche a Palermo, alla presenza di Valentina Bosetti, Presidente di Terna, e Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo, e a Cagliari, alla presenza di Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché Presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab, e il Prof. Francesco Mola, Rettore dell’Università di Cagliari.