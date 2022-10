Unisa: tutto pronto per le celebrazioni per i 50 anni della Facoltà di Giurisprudenza

Si terranno martedì 18 ottobre alle ore 9, nell'Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell'Università degli Studi di Salerno, le celebrazioni per i 50 anni della Facoltà di Giurisprudenza. Per l'occasione, verranno consegnati attestati di merito ai sessanta migliori laureati di questi ultimi tre anni. A causa della pandemia, infatti, la cerimonia è stata sospesa e torna, finalmente, in presenza. I 18 laureati che per media si sono distinti, riceveranno toga e tocco, tutti gli altri – sempre con una media molto alta – avranno un encomio. A tutti sarà donata una copia della Carta Costituzionale.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Vincenzo Loia, introdurrà l'evento Ileana Del Bagno, docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Coordinerà il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof. Giovanni Sciancalepore. Interverranno i professori universitari: Alberto Amatucci, Francesco Paolo Casavola, Enzo Maria Marenghi, Massimo Panebianco, Pietro Perlingieri, Pasquale Stanzione.

Seguiranno le testimonianze di due laureati in Giurisprudenza dell'ateneo salernitano, Fabiola Mancone - direttrice della Divisione presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e il magistrato Antonio Scarpa, consigliere della Corte di Cassazione.