Studenti di Giurisprudenza: pioggia di adesioni alla petizione per abrogare la 2° rata universitaria

In meno di 24 ore, ha superato le 1100 firme l’appello online lanciato su Change.org da Noemi Ferrante a nome dell’ASG, Associazione degli Studenti di Giurisprudenza, per chiedere all’Università di Salerno di abrogare la seconda rata universitaria per venire incontro alle difficoltà economiche di cui sono vittime studenti e famiglie durante questo periodo storico. (change.org/StopSecondaRataUniSalerno).“Questa mattina è stata a tutti noi addebitata la seconda rata universitaria la quale è stata accolta da tutta la compagine studentesca con sgomento e rabbia, perché è ormai da tempo che tutti noi universitari non abbiamo accesso alle sedi universitarie e non godiamo a pieno dei suoi servizi”, esordisce l’appello pubblicato nella giornata di ieri.

“Come Associazione, ci siamo subito attivati per richiedere la proroga del pagamento, al fine di guadagnare tempo e cercare di dare un sospiro di sollievo a tutte le nostre famiglie che, inevitabilmente, si ritrovano in un momento di difficoltà economica diffusa e sentita a causa della pandemia”, specificano i promotori della petizione. Per questo motivo, gli autori dell’appello ritengono “il pagamento della seconda rata non opportuno e non adeguato” ed esprimeranno il loro “dissenso al pagamento della seconda rata nelle sedi opportune nella speranza di una sua abrogazione o riduzione”, concludono.