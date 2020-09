"AL Lavoro - Digital Edition": il nuovo format di career day arriva all'Unisa

All'Università degli Studi di Salerno arriva AL Lavoro - Digital Edition, il nuovo format di career day organizzato da AlmaLaurea: ad annunciarlo è il professore Paolo Diana, delegato del Rettore al placement per l'Area Umanistica.

Il format

Per gli studenti, laureandi e laureati campani l'appuntamento è AL Lavoro Campania – Digital Edition, 21- 25 settembre 2020, in collaborazione con il Comitato Universitario Regionale (CUR) degli Atenei Campani.

"AL Lavoro - spiega Diana - è un Career Day pensato come occasione di incontro tra laureati/laureandi ed imprese. L’opportunità di svolgere anche colloqui one to one, elemento innovativo e peculiare di questo format, è affiancata anche da attività e seminari con focus specifici su tematiche relative all’accompagnamento al lavoro. Data l’emergenza causata dal Covid-19 AL Lavoro avrà una nuova veste completamente digitale".