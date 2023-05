Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri: tra i vincitori delle borse di studio, anche una salernitana

C'è anche la salernitana Francesca Sammartino, tra i vincitori delle borse di studio di Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri per le migliori tesi di laurea sul marketing automobilistico, in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci 2023 che si è svolta ieri a Roma. Il presidente Michele Crisci ha consegnato i premi per le migliori tesi di laurea in marketing automobilistico: i vincitori della 22a edizione sono quattro studenti, laureati con voti uguali o superiori a 105/110 come previsto dal bando. Da segnalare la prevalenza di neolaureate, tre premiate su quattro, a testimonianza del consolidato interesse femminile nei confronti dell’auto, sia come prodotto, sia come oggetto di analisi e studio.

Curiosità

Tra i vincitori, dunque, anche Francesca Sammartino, Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Economia e Marketing, tesi: Neuromarketing e Brand Association: le neuroscienze a supporto del settore automotive nell’ottica della Service-Dominant Logic, voto 108/110. Dalla prossima edizione, riservata agli studenti laureati da ottobre 2022 al luglio 2023, oltre ai premi tradizionali per tesi di laurea sul marketing automobilistico, verrà aggiunta una Borsa di Studio attribuita a una tesi sulla storia dell’UNRAE, l’Associazione attiva in Italia dal 1950.