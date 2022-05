Università, nella classifica di Stanford anche il rettore Loia

E' nella top 20 degli accademici, il rettore dell'Università di Salerno, Vincenzo Loia. Così come alcuni suoi colleghi del Sud, infatti, Loia ha conquistato attenzione nella classifica dell'università di Stanford in California che lo ha posizionato in 14° posizione.

La curiosità

Secondo la classica del prestigioso ateneo, il migliore tra i rettori italiani è Salvatore Cruzzocrea dell'Università di Messina.