Centro Bibliotecario dell’Università degli Studi di Salerno: al via il concorso di scrittura e illustrazione per donne

Il Centro bibliotecario di Ateneo dell’Università degli studi di Salerno, nell’ambito delle azioni dedicate al sostegno dell’empowerment femminile, indice il concorso Un racconto tutto per sé riservato ad aspiranti scrittrici e illustratrici, con il fine di valorizzare e supportare le forme espressive della creatività contemporanea. Il concorso è aperto a giovani donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Oggetto del concorso sono racconti e illustrazioni, che possono essere di tema libero, purché il personaggio principale sia di genere femminile. I racconti dovranno avere una lunghezza che non superi le 10.000 battute, spazi compresi. L’illustrazione dovrà essere progettata per adattarsi ad una copertina di dimensioni 23x20 cm. Il termine di presentazione dei lavori è fissato al 15 luglio 2022. La Segreteria organizzativa del concorso è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e informazione attraverso la e-mail biblioteche@unisa.it.

Il bando completo è disponibile a questo link