“Il ruolo dei gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato nella promozione dello sport”: convegno all'Università di Salerno

E’ in programma per domani (giovedì 24 novembre), dalle 10:30 alle 12:30, presso l’Aula C11 – Edificio D – del Campus di Fisciano, il convegno “Il ruolo dei gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato nella promozione dello sport in Italia” organizzato dalla Cattedra di Sociologia della Cultura Sportiva – Disuff – dell’Università degli Studi di Salerno.

I relatori

A portare gli indirizzi di saluto saranno: la professoressa Paola Aiello (Direttrice Disuff), il professore Mauro Cozzolino (Presidente Consiglio Didattico Sfib). Interverranno: il Questore di Salerno Sua Eccellenza Giancarlo Conticchio, il Direttore Tecnico del Settore Judo Fiamme Oro Giuseppe Maddaloni e il presidente dell’AiCS (Comitato Provinciale Salerno) l’Avv. Marco De Luca. Il dibattito sarà coordinato dal Prof. Paolo Diana (Disuff-Università di Salerno).

La formazione

La partecipazione all’evento consente l’acquisizione di 1 CFU nell’ambito delle attività di tirocinio formativo dal piano di studi per la classe L-22 (I anni) ed eventuali recuperi riferiti al primo anno di tirocinio.