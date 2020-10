Unisa: un corso post laurea in Ingegneria Edile in collaborazione con Ance Aies

Un Corso di Formazione post Laurea per dieci neolaureati in Ingegneria Civile da inserire in imprese associate all'Ance Aies: questo è il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto dal Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno e dall'associazione presieduta da Vincenzo Russo.

Il corso

Il Corso di Formazione, della durata di sei mesi, prevede una parte teorica che si sostanzia in una mera attività didattica formativa svolta dall’Università e una parte pratica rappresentata da un’esperienza che i giovani neo laureati potranno svolgere presso una delle imprese associate al fine di maturare una concreta esperienza lavorativa.

I commenti

"Ance Aies Salerno - sottolinea il presidente Vincenzo Russo - ritiene strategica e di straordinaria importanza la possibilità di potersi avvalere di competenze accademiche presenti sul territorio, in particolare presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno. La splendida collaborazione avviata con il Magnifico Rettore e i vertici della facoltà permetterà di incrementare il bagaglio delle conoscenze disponibili e per i potenziali futuri collaboratori e creare sinergie accademiche".

In attesa di procedere alla selezione dei giovani neolaureati, selezione che avverrà attraverso un apposito bando, l’Ance Aies ha già dato comunicazione alle 300 imprese associate di manifestare, qualora interessate, un’adesione all’iniziativa e questo al fine di accorciare al massimo i tempi e dare il via, quanto prima possibile, al progetto. Matchando i neo ingegneri selezionati attraverso il bando e le richieste da parte delle imprese interessate in tempi celeri si arriverà alla definizione dell’intento che ha ispirato costruttori e Università.

"E' una grande opportunità per tutti, per i giovani laureati e per le imprese del territorio – sottolinea il Magnifico Rettore Vincenzo Loia - il percorso di collaborazione, il Master post Laurea, sarà utile per generare le specifiche competenze richieste dalle imprese partners che, contestualmente, si impegneranno a sostenere l’iniziativa e ad aprire scenari occupazionali concreti per i neolaureati del Dipartimento. Oltretutto – aggiunge Loia – questa prestigiosa partnership tra l’ANCE e il Dipartimento di Ingegneria, inquadrata all’interno di un plafond di attori rigorosamente selezionati sotto il profilo dell’affidabilità economica e istituzionale, garantirà anche un ottimo standard qualitativo in un virtuoso percorso di costante crescita. La partnership - conclude il Magnifico Rettore - aumenterà la specializzazione dei laureati garantendo loro un network vitale e dinamico di costante contaminazione culturale e disciplinare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel protocollo è inoltre espressamente prevista anche il riconoscimento da parte delle imprese di una indennità mensile da corrispondere al tirocinante al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo.