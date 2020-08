Diritto allo studio e ad agevolare il percorso universitario: 5 borse di studio a Bracigliano

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative tese a promuovere il diritto allo studio e ad agevolare il percorso universitario, ha istituito n. 5 borse di studio di 200 euro cadauna a favore di studenti residenti nel Comune di Bracigliano che hanno conseguito, nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, il diploma di maturità con il punteggio finale di 100/100.

Alla domanda di partecipazione, che dovrà pervenire entro il giorno 18/09/2020, dovrà essere allegata l'autocertificazione relativa al conseguimento del diploma. “E’ un piccolo contributo – spiega il Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno – che vuole innanzitutto rappresentare un segnale di presenza e di sostegno da parte di questa Amministrazione nei confronti degli studenti meritevoli del nostro territorio. E’ stato un anno particolare, segnato da una pandemia che per le modalità con la quale si è diffusa e la forma aggressiva con la quale ha colpito la popolazione mondiale, lascerà sicuramente una ferita e un ricordo indelebili. Un’emergenza sanitaria che ha stravolto le abitudini quotidiane di tutti, anche quelle degli studenti, che sono stati costretti a concludere l’anno accademico utilizzando strumenti “inediti” ed alternativi alla normale didattica scolastica. A loro, come a tutte le famiglie che li hanno supportati, va rivolto un grande plauso e, per quanto è possibile, questa Amministrazione ha voluto manifestare una forma di riconoscimento nei loro confronti per premiarli del lavoro portato a termine con grande fatica”.

I soggetti interessati potranno scaricare dal sito istituzionale del Comune di Bracigliano il modulo di domanda e il modello di autocertificazione per partecipare alla selezione indetta. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune Tel. 081/5184220.