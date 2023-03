"Diritto e Bellezza, verso l'altrove": a Ravello il convegno internazionale

Saranno lo splendido scenario della Costiera Amalfitana e quella che è una delle sue più prestigiose perle, Ravello, a far da cornice ad un appuntamento culturale tra i più importanti che si celebreranno in questo 2023 in tutta la Penisola. Sono oltre 150, infatti, i giuristi che arriveranno da tutta l’Europa per discutere di due argomenti apparentemente slegati tra loro, eppure profondamente connessi: Diritto e Bellezza. “La bellezza va coltivata e per coltivare la bellezza bisogna andare nei luoghi dove la bellezza c’è. La bellezza non è un dato estetico ma è un dato umano profondo - dichiarava in una sua intervista il Prof. Avv. Antonio Palma, recentemente scomparso - Il diritto è fatto per rispondere alle necessità e per i bisogni dell’uomo e noi dobbiamo trasformare i giuristi in esperti di umanità”. Proprio per sottolineare questo concetto che rappresenta la massima espressione di umanità applicata ad una visione elegante e nobile del Diritto, il comitato scientifico e organizzatore del convegno, presieduto dal Prof. Francesco Fasolino, primo allievo del Prof. Palma, ha voluto che nel corso della due giorni ci sia anche la presentazione ufficiale dei tre volumi di Studi in onore proprio del compianto professore Antonio Palma.

Al Convegno su Diritto e Bellezza, si alterneranno dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano al Prof. Natalino Irti, uno dei più grandi civilisti italiani, e ancora il Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, il Giudice Costituzionale Filippo Patroni Griffi, il Presidente del Garante Privacy Prof. Pasquale Stanzione e tanti altri ancora.

L'appuntamento

Il convegno, affronterà il tema Diritto e la bellezza in modo innovativo e in prospettiva interdisciplinare, nel solco dell’insegnamento tracciato dal prof. Palma e continuato dalla sua Scuola: costruire un intenso e continuo dialogo tra i cultori delle varie discipline giuridiche, dando vita così ad un proficuo confronto tra studiosi di diritto civile, amministrativo, di storia del diritto, filosofi e alti magistrati. Un approfondimento che non è rivolto al passato, ma che trova in esso le proprie le radici per consentirci di guardare al futuro. Il convegno è aperto al pubblico e a quanti sono interessati al tema. L’appuntamento, fortemente voluto dal professore Francesco Fasolino, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Salerno, per la prima volta vede insieme il gotha del Diritto Europeo per affrontare un argomento che è destinato a far discutere non soltantoo il mondo accademico e quello forense.