Borsa della Ricerca 2020: imprese e università insieme per l’innovazione

Dal 23 al 25 settembre si terrà l’XI Forum della Borsa della Ricerca, l’iniziativa realizzata dalla Fondazione Emblema, in collaborazione con l’Università di Salerno, per far dialogare le imprese innovative ed il mondo della ricerca universitaria. La Borsa è incentrata su un modello concreto di appuntamenti one-to-one: nelle settimane precedenti l’evento, tutte le realtà presenti possono consultare le schede dei partecipanti e calendarizzare un incontro individuale. Con questo format, Emblema punta ad eliminare qualsiasi intermediazione ed a favorire il contatto diretto tra innovatori e ricercatori. La Borsa della Ricerca è considerato un evento unico nel panorama nazionale e anche quest’anno sono aumentate le presenze.

Le aziende

Tra le aziende sono attesi i rappresentanti di realtà come 3M, Amadori, Angelini, Automobili Lamborghini, Barilla, Bracco, Electrolux, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Huawei, Lavazza, Leonardo, Luxottica, Pfizer, Roche e STMicroelectronics. Tanti anche gli investitori, tra cui Cassa Depositi e Prestiti Venture, SellaLab, Cariplo Factory, Dpixel, Vertis e Digital Magics.

Le università interverranno con oltre 100 spin off e gruppi di ricerca provenienti da 27 Atenei di 12 Regioni, tra cui: Ancona, Bari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Verona.

Il programma del Forum inizia il 23 settembre, alle ore 15.00, con la sessione plenaria sul tema "Innovazione 2030: come i nuovi trend stanno cambiando le regole del gioco".

Il 24 settembre sarà la volta degli appuntamenti one-to-one con oltre 800 appuntamenti già calendarizzati. Gli incontri si svolgeranno online in videocall, con appuntamenti schedulati ogni 20 minuti.

Il 25 settembre spin-off e startup terranno una presentazione della loro idea di impresa agli investitori partecipanti: un palco virtuale per sostenere un pitch di 3 minuti.

Per garantire la continuità alla Borsa, in quest’anno molto particolare, è stata sviluppata una piattaforma ad hoc che consentirà ai partecipanti di realizzare sia gli appuntamenti che i pitch interamente on line, mentre convegni e workshop saranno trasmessi in streaming dal Campus.

La Sessione Plenaria sarà trasmessa in streaming dall’Università di Salerno sul portale www.borsadellaricerca.it e su tutti i canali social di Fondazione Emblema.