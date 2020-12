Speciale Università, a Fisciano l'Erasmus plus tra opportunità e prospettive

Giovedì 10 dicembre, dalle 13 alle 14, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno ospita il seminario dal titolo "Erasmus Plus: opportunità e prospettive dell'Internazionalizzazione".

L'incontro

L'incontro è a cura dell'Ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus dell'Ateneo ed intende portare alla conoscenza degli studenti il programma "Erasmus Plus" ed i relativi bandi per studio e per tirocinio presso università straniere partners per l'anno accademico 2020-2021. L'obiettivo - si legge sul sito dell'Università - è di illustrare le opportunità di crescita scientifica e culturale delle esperienze di internazionalizzazione offerte e promosse dall'Università di Salerno. Il seminario potrà essere seguito su Microsoft Teams. Maggiori informazioni sul sito dell'Università: https://www.unisa.it/unisa-rescue- page/dettaglio/id/529/module/87/row/5313/erasmus-plus-opportunita-e-prospettive- dell-internazionalizzazione