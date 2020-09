Biblioteche di Ateneo: riattivati i servizi di restituzione e prestito

Nel pieno rispetto delle misure indicate dal decalogo del Ministero della Salute e dal Protocollo di Sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al COVID-19 predisposto dall’Ateneo, in questa settimana sono riattivati i servizi di Restituzione e Prestito dei libri per gli utenti istituzionali dell’Università degli Studi di Salerno.

Restituzione

A partire da martedì 15 settembre sarà riattivato il servizio di restituzione. Il servizio sarà erogato senza necessità di prenotazione ed autorizzazione. Sarà possibile, pertanto, restituire il volume tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

MODALITÀ DI RESTITUZIONE

Gli utenti sono invitati a depositare i volumi da restituire negli appositi BOX predisposti in prossimità dei servizi di Guardiania presenti all’ingresso dei Campus di Fisciano e Baronissi (v. le mappe in fondo). Per depositare il volume non è richiesta alcuna autorizzazione, ne è previsto alcun accesso ai Campus. I libri riconsegnati saranno prelevati giornalmente e sottoposti a specifico trattamento di sanificazione in accordo con le disposizioni del Ministero della Salute. Lo staff delle Biblioteche di Ateneo procederà alla registrazione del volume restituito, rendendo lo stesso nuovamente disponibile al prestito.

Prestito

A PARTIRE DA GIOVEDì 17 SETTEMBRE sarà riattivato il servizio di PRESTITO LIBRI al Campus di Fisciano. Il prestito sarà erogato esclusivamente su prenotazione da effettuare tramite il catalogo collettivo di Ateneo ARiEl. In seguito alla prenotazione gli utenti riceveranno una comunicazione per il ritiro. Il ritiro è previsto dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

MODALITÀ DI PRESTITO

Gli utenti individuano nel catalogo il libro (o i libri) di interesse, procedono all’autenticazione inserendo le proprie credenziali istituzionali ed effettuano la richiesta. Una volta prenotato il volume, gli utenti ricevono una e-mail al proprio indirizzo istituzionale con indicati la data, l’orario per il ritiro e il numero della cassettiera dove verrà depositato il testo richiesto. L’e-mail ricevuta deve essere stampata e portata con sé e funge da autorizzazione all’ingresso per il tempo strettamente necessario alle operazioni di ritiro, nel rispetto delle indicazioni riportate dal Protocollo di Sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al COVID19 predisposto dall’Ateneo (v. Allegato 1). Nessun contatto è previsto tra utenti e personale. L’area di ritiro - dov’è posizionata la cassetta che contiene i libri da ritirare - è adeguatamente segnalata ed è posta in corrispondenza degli ingressi delle due Biblioteche del campus di Fisciano. L’area di ritiro è videosorvegliata per motivi di sicurezza.

Per informazioni o richieste, si invita a scrivere una mail a reference@unisa.it