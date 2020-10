Unisa Fase 3: le linee guida per gli studenti per l'anno accademico 2020/21

Per la ripresa delle attività di didattiche in presenza (“UNISA Fase 3”) l’Ateneo ha approvato il Protocollo di Sicurezza e le relative Linee guida elaborati con la fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità universitaria.

Di seguito è possibile scaricare e consultare i due documenti:

In particolare, tale documento prevede le seguenti misure relative alla didattica e alla ricerca per la fase 3: consentire l’accesso agli studi, agli uffici, alle aule ed ai laboratori e adottando le misure di sicurezza; ridurre le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di sicurezza; considerare la difficile presenza di studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione alle attività in telepresenza; ridurre l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, potenziando i sistemi digitali e i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.