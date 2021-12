Università, è partita l'edizione di "Job in Campus"

E' partita ieri e si concluderà il prossimo 17 dicembre "Job in Campus" il tradizionale appuntamento di orientamento al lavoro, curato dal Servizio Placement, per favorire e supportare l'incontro tra il mondo delle aziende e le studentesse, gli studenti, le laureate e i laureati dell'Università di Salerno.

L'evento

L'evento, giunto alla sua VII edizione, si svolgerà in modalità a distanza fatta eccezione per questa giornata di apertura che prenderà il via alle 9:30 nella Sala Stampa "Biagio Agnes" del campus di Fisciano, nel rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza anti-Covid19. "Gli scenari emergenti nel mondo delle professioni. Innovazione, Transizione, Saperi" è il tema scelto per questa edizione e si confronteranno sull'argomento Stefano Camerini, Head of Talent Attraction and Academic Partnerships - Gruppo Adecco; Anna Marino, conduttrice e autrice de "I lavori di domani" - Radio 24 - Il Sole 24Ore; Michele Raccuglia, direzione territoriale Campania-Calabria di Anpal Servizi Spa; Pasquale Sessa, Consiglio di presidenza - Giovani Imprenditori Confindustria. Il format della settimana del Placement Unisa proseguirà, da domani, con un calendario di appuntamenti on-line tra aziende e candidati, cui parteciperanno circa 150 realtà imprenditoriali di livello nazionale ed internazionale. Ciascuna azienda avrà a disposizione uno spazio digitale per incontrare gli studenti ed illustrare loro le posizioni aperte.