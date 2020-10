Unisa premia il merito per l'anno accademico 2019/2020

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella riunione del 26 luglio 2019, ha confermato anche per l’anno accademico 2019/20 la misura incentivante Unisa premia il merito. L’importo del contributo erogato agli studenti in possesso dei requisiti previsti sarà pari alla tassa d’iscrizione e ai contributi di iscrizione versati all’Università di Salerno per l’a.a. 2019/20 (al lordo delle ritenute di legge), con esclusione dell’imposta di bollo e della Tassa regionale per il diritto allo studio.

Per conoscere i requisiti previsti per il riconoscimento del contributo e tutte le altre informazioni sulla misura visitare la PAGINA DEDICATA.