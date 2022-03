Ucraina, per gli studenti dell'Università di Salerno esonero dalla terza rata delle tasse

L’Università di Salerno, in riferimento all’emergenza in corso in Ucraina, si unisce all’appello della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) "a favore dell’importanza della Pace e del Dialogo quali valori insostituibili per la convivenza fra i popoli"