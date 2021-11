Eliminare la violenza contro le donne, il video di sensibilizzazione degli studenti di Unisa

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si terrà il 25 novembre, il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione - Policom dell’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito del progetto" #FuturoInCorso", laboratorio che unisce le esperienze dei corsi di scienze politiche e relazioni internazionali e di scienze della comunicazione, ha creato un video di sensibilizzazione al tema, dando seguito alle iniziative già portate avanti in passato. Per quest’anno si è deciso di appoggiare la campagna virtuale di promozione del gesto di richiesta di aiuto in casi di violenza, spesso domestica, affinché diventi il più possibile riconoscibile in un mondo che spesso sottovaluta problematiche di questo tipo.

Il progetto

Il video, realizzato dagli studenti, vede come protagonisti studentesse e studenti, professoresse e professori, impiegate e impiegati degli uffici amministrativi del dipartimento.