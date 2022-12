Industria 4.0 e Lauree in Ingegneria, giornata di orientamento all'Università di Salerno

Industria 4.0 e le lauree in Ingegneria Chimica, Elettronica, Gestionale e Meccanica al centro della giornata di orientamento e divulgazione promossa dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno. Un momento di condivisione e confronto tra docenti, studenti degli istituti scolastici della Campania ed ex studenti del DIIn sulle opportunità e gli sbocchi occupazionali legati ai percorsi didattici di Ingegneria.L’incontro si è svolto presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università di Salerno con i saluti dal Magnifico Rettore Vincenzo Loia. È stato poi il direttore del DIIn, il professor Roberto Pantani, ad introdurre la giornata e presentare gli ospiti ai giovani studenti.

I partecipanti

Diversi gli interventi tematici della giornata: “Formazione STEM e leadership femminile: il futuro nello stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Marcianise tra innovazione e nuove competenze” a cura dell’ingegnere Monica Rispoli, Plant Manager stabilimento di Marcianise, Coca-Cola HBC Italia; “La poliedricità degli Ingegneri Elettronici” a cura dell’ingegnere Antonio Cirillo, Direttore Marketing SoHo, SME & Digital Vodafone; “Industry 4.0: come è cambiato il ruolo dell'Ingegnere” a cura dell’ingegnere Fabrizio Marotta, Chief Operating Officer, Gruppo IMEVA; infine “Il lusso di restare al sud” con l’ingegnere Stefania Scannapieco, Business Intelligence Analyst Salerno Container Terminal SpA del Gruppo Gallozzi.

“I corsi offerti dal Dipartimento di Ingegneria Industriale guardano al futuro e sono allineati allo sviluppo delle tecnologie – ha affermato il Rettore Vincenzo Loia - L’industria 4.0 ha avuto un ruolo dirompente nell’evoluzione dell’industria. Ecco perché speriamo che questo grande interesse mostrato da questi giovani per i processi di creazione di nuove professionalità offerti dal Dipartimento siano al più presto radicati all’interno della nostra Università”. “Siamo molto felici di organizzare questa iniziativa di nuovo in presenza – ha dichiarato il Direttore del DIIn, Pantani – I protagonisti sono le scuole del territorio e l’eccellenza che riusciamo a offrire nei diversi percorsi come elettronica, ingegneria chimica, gestionale e meccanica. Abbiamo ospitato quattro laureati eccellenti, diplomatisi con noi anni fa, che hanno raccontato le loro storie, con un’attenzione sull’industria del futuro. Un’industria sostenibile, ecologica e attenta alle donne che, nel nostro Dipartimento, rappresentano circa il 50% degli studenti, pronte per il mondo del lavoro. Vogliamo promuovere tra le scuole del territorio la consapevolezza che l’Università di Salerno è un riferimento di livello scientifico assoluto a livello mondiale”.

“Un’importante occasione, finalmente in presenza, nella quale abbiamo premiato i nostri migliori studenti, in procinto di laurearsi – il presidente del Consiglio didattico di Ingegneria Chimica Iolanda De Marco - Con loro sono state presenti le loro scuole di provenienza alle quali abbiamo mostrato le potenzialità che il DIIn offre. Hanno potuto constatare con i propri occhi quanto siano importanti le facoltà scientifiche. Il livello di occupazione post laurea offerto dal nostro Dipartimento è altissimo”. Tra gli organizzatori della giornata anche la professoressa Consolatina Liguori e il professor Adolfo Senatore, presidenti dei corsi di studio in Ingegneria Elettronica e In Ingegneria Meccanica e Gestionale.