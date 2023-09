"Inhelmet", il casco intelligente presentato all’università di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Notevole il numero di partecipanti e di lavori di ricerca presentati che affrontano problemi di classificazione e analisi dati, argomento centrale nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei big data. Di particolare interesse fra i lavori di innovazione e sostenibilità sociale il lavoro di ricerca ‘METHOD FOR THE QUALITY CONTROL AND OPERATORS TRAINING IN MAINTENANCE ACTIVITIES’ relativo all’analisi di Inhelmet, casco intelligente brevettato per la formazione e verifica delle attività di manutenzione di impianti elettrici, condotto dalla società Ineltec con il centro di ricerca iinformatica ed il contributo del Prof. Massimiliano Giacalone docente presso Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Il casco indossabile, empatico ed ergonomico, tramite i suoi sensori aumenta qualità e sicurezza nelle attività di manutenzione e consente di certificare le competenze in campo. Massimiliano Giacalone, docente a Capua e coautore del lavoro di ricerca ha affermato ‘Siamo orgogliosi del riscontro scientifico avuto in questa prestigiosa conferenza del lavoro di ricerca che conferma la bellissima sinergia fra mondo accademico campano, mondo della ricerca e mondo dell’impresa virtuosa. Analizzando i dati del casco intelligente di Ineltec sarà possibile estrarre workflow realistici e migliorare la qualità di qualunque processo di formazione e manutenzione’. Il lavoro di ricerca, presentato dal dottore di ricerca Angelo Romano e consultabile gratuitamente nei Book of paper della conferenza, conferma il livello di alta qualità dell’innovazione frutto di sinergie virtuose del mezzogiorno. Link al Book of paper: https://www.statlab-unisa.it/cladag2023/book-of-abstracts/ Link al video di Inhelmet: https://youtu.be/lfkpLhYs_vY