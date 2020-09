Unisa: aperte le iscrizioni per "Invitalia #oncampus"

"Dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni sul portale borsadelplacement.it per Invitalia #oncapmus, l’iniziativa promossa da Invitalia, per diffondere la cultura dell’autoimprenditoria e gli strumenti dell’Agenzia a sostegno dei giovani imprenditori ed affidato a Fondazione Emblema": ad annunciarlo è il professor Paolo Diana, delegato al placement Area Umanistica dell'Unisa.

Unisa

L'appuntamento dedicato agli iscritti Unisa si terrà il 2 ottobre e andrà in onda in diretta: basterà accedere al sito della Borsa del Placement - www.borsadelplacement.it - con le credenziali scelte nella fase di registrazione e cliccare sul banner dell’evento in corso a partire dalle ore 10:00. "Vi ricordo - ha continuato Diana - che i posti sono limitati perché l’evento è una sessione di orientamento al lavoro e di confronto con i referenti di Invitalia. Possono partecipare: studenti, laureandi, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca Unisa interessati".

Il programma