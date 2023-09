Protezione Civile: alla Provincia la LARAM School dell'Università di Salerno

Sono in corso a Palazzo Sant’Agostino fino al 15 settembre, le lezioni della LARAM School (Internatinal Scool Landslide Risk Assessment and Mitigation) del Gruppo di Ingegneria Geotecnica (GEG) dell’Università di Salerno. Partecipano 51 studenti provenienti da 32 Università europee e extra-europee di 20 Paesi. La scuola, nata nel 2005, ha come Presidente onorario il Prof. Leonardo Cascini e fa formazione nel campo del rischio frana. In particolare, favorisce interazione e scambio di idee fra dottorandi, giovani ricercatori e rinomati esperti del settore.

Il programma di studio approfondisce soprattutto teoria del rischio da frana, modellazione delle frane, analisi e zonazione del rischio da frana, monitoraggio e mitigazione del rischio da frana, gestione del rischio da frana e governance. Il percorso si concluderà con il workshop “Protezione civile e rischio da frana” previsto nella giornata del 15 settembre al quale porterà i saluti anche il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.