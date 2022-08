Approvato il master in "metodi e modelli matematici per la gestione di dati e sistemi complessi" all'Unisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La proposta della I° edizione del Master è stata stimolata da motivazioni sempre più stringenti, spinte dal mercato, legate alla necessità di formare professionisti qualificati con competenze di modellazione, analisi dati, conoscenze di Machine Learning, simulazione, ottimizzazione matematica. Infatti, nell’era dell’Algorithm Economy, le aziende e gli enti pubblici hanno difficoltà ad individuare persone con competenze per la guida e lo sviluppo di progetti nei diversi contesti tecnici della Intelligenza Artificiale. E’ quindi essenziale mettere i giovani in condizione di raggiungere elevate capacità di analisi e sviluppo di modelli, e fare in modo che sappiano calarle nei reali contesti, spesso complessi. Il Master consentirà a possessori di Laurea Specialistica e Magistrale in materie scientifiche (sia neolaureati sia laureati già inseriti nel mondo del lavoro) di migliorare le competenze acquisite negli studi universitari, integrandole con conoscenze sulla matematica per l’intelligenza artificiale ottenuta anche con la formazione pratica in azienda. Le attività didattiche saranno svolte da docenti e tutor provenienti dall'Università di Salerno e dalle aziende coinvolte, con competenze multidisciplinari di tipo matematico, informatico, aziendale, statistico e orientate ai processi aziendali. L'accesso al Master prevede una procedura di ammissione che verte nella valutazione dei titoli e in un colloquio su argomenti attinenti ai contenuti del Master. Il numero di studenti ammessi rientrerà tra 12 e 25, con la possibilità di erogazione di 12 Borse di studio per i maggiormente meritevoli. Il piano di lavoro prevede lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio informatico, da tenersi in modalità mista ossia in presenza o a distanza, per consentire anche la partecipazione di studenti residenti in sedi distanti dal Campus di Fisciano dell'Università di Salerno. Le tre fasi didattiche si orientano verso (i) Fondamenti per la modellizzazione di sistemi complessi, (ii) Data Analytics e (iii) Modelli matematici per sistemi complessi. Completano il percorso del Master le attività di tirocinio in azienda o in laboratori universitari, altre attività (seminari, stages, visite di studio), e la prova finale. Il Comitato Scientifico è formato non solo da docenti universitari, tra cui il Prof. Raffaele Cerulli, Direttore del Dipartimento di Matematica, ma anche da esponenti del mondo aziendale. Diverse aziende ed organizzazioni hanno già espresso manifestazione di interesse ed altre hanno garantito il supporto operativo al Master. Tra queste citiamo Research Wings, Math Biology, NexSoft, la Decision Science Alliance (organizzazione no-profit che promuove a livello internazionale le scienze delle decisioni).