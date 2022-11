Master di I Livello in Management del Welfare Territoriale, previste borse di studio: il bando

"La formazione giusta è la base per ogni professione che voglia chiamarsi tale. Sui temi del welfare e delle politiche sociali c’è urgenza di formazione di qualità per chi opera già nel settore ma ci sono anche importanti sbocchi occupazionali per chi intende lavorare in questo mondo": lo ha osservato l'assessore comunale alle Politiche Sociali e Giovanili, Paola De Roberto che patrocinia e sostiene il Master universitario di I Livello in Management del Welfare Territoriale (V edizione) con una borsa di studio del valore di 1500 euro per un salernitano/a che voglia partecipare al Master e che sia in condizioni economiche disagiate.

Grazie ad un'importante rete di partner, numerose le borse di studio messe a disposizione: il bando scade il 2 dicembre.