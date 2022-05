Eboli, al via il grande progetto dell’università degli studi di Napoli “L’Orientale” sui luoghi storici

Parte domani, 20 maggio, il nuovo grande progetto dell’università degli studi di Napoli “L’Orientale” sui luoghi storici di Eboli, nella frazione Santa Cecilia, che sono di proprietà dell’Ateneo. Assegnata gran parte dei lotti dei terreni ad aziende agricole locali con una prospettiva di dare lavoro a oltre trecento persone, creando ricchezza e rendendo possibile una produzione su larga scala di diversi prodotti, dai pomodori all’olio. Avrà sede qui la fondazione “Matteo Ripa” la cui biblioteca, di taglio prettamente storico, sarà trasformata in mediateca collegata con le altre dell’Ateneo e aperta a tutti gli studiosi.

L’Orientale ha per sua natura il dovere di investire sul territorio per la crescita sociale delle comunità e dunque sono particolarmente orgoglioso che il nostro Ateneo sia riuscito a chiudere accordi con le aziende locali per lo sviluppo della comunità ebolitana.

Tra l’altro l’importanza storica dei terreni di Eboli è da valorizzare non solo perché qui ha vissuto il fondatore dell’Orientale, Matteo Ripa, e quindi potremmo parlare di un interesse particolare nostro, ma anche perché i nostri terreni si trovano in una delle più antiche frazioni ebolitane, quella di Santa Cecilia.