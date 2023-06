Nuove residenze universitarie, arriva l'avviso aperto ai privati

L'Azienda per il diritto allo studio universitario (Adisurc) ha pubblicato un avviso aperto agli operatori economici eventualmente interessati a presentare proposte per destinare immobili ad alloggi universitari, nel territorio della Regione Campania, in prossimità delle sedi universitarie.

Nuove residenze

L'avviso per acquisire manifestazione di interesse al partenariato pubblico privato, scade il 30 giugno alle ore 9. "La Regione Campania - si legge nella nota di Palazzo Santa Lucia - prosegue nelle iniziative finalizzate all’attivazione di nuove residenze universitarie, anche attraverso le risorse del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".