Promozione della carriera, evento di "Kohler" per le studentesse di Ingegneria

L'azienda Kohler https://www.kohlerpower.it/ (produzione di motori per applicazioni off-road) organizza She, Kohler (13 ottobre 2020) dedica un evento alle studentesse di Ingegneria, Meccatronica, Elettronica, Energetica, dei Materiali, dell'Automazione, dell'Autoveicolo, Aereospaziale e Biomedicale e finalizzato alla promozione della carriera ingegneristica tra le donne (She, Kohler).

L'evento

L’obiettivo è anche dare visibilità alla realtà aziendale e di incentivare quindi le studentesse a candidarsi per opportunità di stage e posizioni aperte presso Kohler. L’evento si terrà on-line, su piattaforma Instagram: sarà strutturato in una serie di tre incontri, nella forma di dirette private, che si terranno il 13 – 15 – 20 ottobre dalle 14:30 alle 15:00 Per partecipare all’evento occorre inviare Nome Utente IG e il CV al seguente indirizzo: alessandro.scaloni@kohler.com