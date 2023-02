“SEIUNISA”, grande successo per il bando “Innovators”: arrivate 198 domande

Grande riscontro per il bando “Innovators” del progetto SEIUNISA (Student Entrepreneurship & Innovation) promosso da Fondazione Unisa e Università degli Studi di Salerno, finalizzato a stimolare l’autoimprenditorialità. Alla fase di selezione che si concluderà con l’assegnazione di 50 Borse di Studio sono pervenute 198 domande da tutti i Dipartimenti dell’Ateneo. Numeri importanti per il primo bando a cui seguiranno altri nel corso di quest’anno, con l’obiettivo di diffondere nella popolazione studentesca la cultura d’impresa e favorire la nascita di nuove aziende innovative.

Il commento

Agli assegnatari delle Borse di Studio, sarà offerta la possibilità di partecipare a circa 100 ore formative caratterizzate da workshop e momenti di informazione e formazione sui temi relativi alle nuove tecnologie e all’innovazione, con personalità di rilievo del mondo dell’imprenditoria, denominati “Evangelist”. “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto che premia gli sforzi della Fondazione e del nostro ateneo per far comprendere l’importanza di un progetto di questa portata – ha sottolineato il professore Antonio Piccolo, presidente della Fondazione Unisa – Circa 200 studenti hanno manifestato la volontà di intraprendere un’attività imprenditoriale. Numeri significativi che rappresentano una buona base di partenza per proseguire il lavoro di diffusione di una cultura aziendale alla base della nascita di nuove imprese innovative. Un’iniziativa di ampio respiro, che punta a far rimanere sul nostro territorio i talenti dell’Unisa e a creare nuove opportunità di lavoro e crescita professionale”.