"SeiUnisa", entra nel vivo il progetto “Innovators”: partita la formazione per 50 studenti

Ha preso il via il percorso di formazione dei 50 Innovators selezionati con il primo bando del progetto Seiunisa (Student Entrepreneurship & Innovation) promosso da Fondazione Unisa e Università degli Studi di Salerno, finalizzato a stimolare l’autoimprenditorialità. Gli “Innovators” sono stati selezionati sulla base di una valutazione del merito accademico e della motivazione a diventare protagonisti del mondo dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

Il progetto

La prima fase del percorso di formazione della durata di oltre 100 ore vedrà gli studenti coinvolti fino a giugno in numerose iniziative, tra cui laboratori metodologici e tecnologici guidati dai docenti Unisa, workshop con visiting professor europei e statunitensi, incontri con imprenditori di successo e sessioni di mentoring con gli “Evangelist”, personalità di rilievo del mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione provenienti da diversi settori. La seconda parte formativa in programma a luglio prevede la partecipazione degli “Innovators” a study tour e summer school nazionali e internazionali, realizzate in collaborazione con aziende ed enti partner della piattaforma SEIUNISA. Il Comitato Tecnico Scientifico è al lavoro per il lancio del secondo bando SEIUNSA, aperto anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale di tutti i Dipartimenti. Per informazioni ed aggiornamenti sul mondo SEIUNISA, basterà consultare le pagine social del progetto su LinkedIn e Instagram oppure sulla pagina della Fondazione Unisa.