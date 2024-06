Terza Missione al DIPMED di Baronissi per la valorizzazione delle conoscenze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La Terza Missione promuove, all’esterno del Dipartimento di Medicina Chirurgia ed Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno, le attività di didattica (Prima Missione) e di Ricerca ( Seconda Missione). Il Dipmed ritiene strategica l’attività di valorizzazione dei risultati ottenuti in didattica e ricerca perché solo condividendoli con la società civile ed il territorio questi hanno un reale valore. Ecco perché acquistano particolare importanza gli incontri “Terza Missione Valorizzazione delle Conoscenze” che si svilupperanno il prossimo 18 giugno a partire dalle 9. 30 al Dipartimento di Medicina del Campus di Baronissi. Il messaggio è chiaro : ricerca clinica e di base a servizio della crescita economica e del benessere sociale e del territorio. A dargli sostanza i vertici dell’ateneo , Rettore e Prorettore, rispettivamente i professori Vincenzo Loia e Carmine Vecchione, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, l’assessore regionale alla ricerca, innovazione e start-up Valeria Fascione e il delegato del rettore alla Terza Missione e valorizzazione della Ricerca Tiziano Zarra.

Ricco il programma che non poteva non essere introdotto che dal Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria Annibale Alessandro Puca:” questa giornata sarà improntata sulla necessità di condividere quelli che sono i nostri sforzi nello sviluppare la divulgazione di ciò che facciamo. Presenteremo dei casi studio di come i nostri docenti siano riusciti a trasferire alcune loro attività sul territorio, vi daremo l’opportunità di ascoltare le esperienza di alcuni studenti che si sono laureati con noi e che hanno conseguito importanti obiettivi post laurea ed infine vi faremo visitare i nostri laboratori interfacciandoci con le industrie che sono il target finale per quanto riguarda uno degli aspetti della terza missione e cioè traslare la nostra ricerca nella produzione”. Mondo accademico, politico, economico e componente studentesca per sviluppare una ricca agenda di interventi che presenteranno globalmente gli obiettivi della Terza Missione. Subito dopo i saluti del direttore del Dipmed introdurranno la giornata i delegati terza missione sociale e trasferimento tecnologico Viviana Izzo e Gianluigi Franci. Casi studio affidati alle professoresse Giulia Savarese, Carolina Ciacci e al professore Massimo Amato. Focus specifici su casi di studio di public engagement, empowerment sociale e trasferimento tecnologico effettuati nel quadrienno 2020-2024, imprenditoria studentesca pre e post laurea, ed interconnessioni con il tessuto imprenditoriale della Regione Campania e non solo. Una full immersion nella necessità- opportunità di implementazione di connessioni tra università e territorio che, proseguirà anche nel pomeriggio con visite guidate presso le facilities del dipartimento che includono i Laboratori di Ricerca Biomedica e Traslazionale, il centro di ricerca Genomica per la Salute CRGS ed il Laboratorio di Ricerca Sperimentale LAMeTA, visite guidate per le quali è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata attraverso il QRCode presente sulla locandina che alleghiamo al comunicato.