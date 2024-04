"Trattamento e Protezione dei Dati Personali in Ambito Sanitario": il convegno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Garantire il corretto utilizzo dei dati personali nel contesto di Sperimentazioni Clinich che sono alla base della ricerca clinica scientifica, rappresenta una tematica sempre in linea con l'attualità, in considerazione del crescente sviluppo tecnologico e della costante innovazione. In questa ottica, e per fornire le corrette indicazioni in materia, il Comitato Etico Campania 3, uno degli Organismi preposti appunto alla salvaguardia dei diritti dei pazienti ed alla valutazione dei progetti scientifici, promuove l’evento formativo 'Trattamento e Protezione dei Dati Personali in Ambito Sanitario', che si terrà venerdì 5 aprile, a partire dalle ore 9.00, presso l'Aula Magna Cestev Napoli, del Centro di Servizio di Ateneo 'Scienze e Tecnologie per la vita' (via Tommaso De Amicis, 95).

Il Convegno, promosso dal Comitato Etico Campania 3, sarà un'opportunità di confronto tra esperti del settore, ed esaminera' con relativi approfondimenti, le più recenti innovazioni in materia di dati personali che se usati in modo appropriato, possono garantire un notevole contributo alla conoscenza ed al progresso nella lotta contro molte malattie, offrendo la possibilità di contrastarle, con trattamenti e farmaci all'avanguardia, in grado di migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il forum di discussione, al quale partecipano Professionisti, Ricercatori, Scienziati del mondo Universitario e del settore di Ricerca Sanitaria, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Direttori Generali di Aziende Ospedaliere e Territoriali, sarà arricchito inoltre, da autorevoli e prestigiose Letture Magistrali.