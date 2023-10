Unisa, l’associazione R.U.N. Salerno contro diffamazioni e ingiustizie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Essere accusati di violenza è un atto grave. Mai, in oltre dieci anni dalla fondazione di Rete Universitaria Nazionale, ci erano state accostate parole tanto pesanti e offensive. Ancor più perché l’Associazione R.U.N. Salerno è stata fondata sulla base dei valori di integrità e rispetto reciproco. La violenza di vario genere, sia essa fisica, verbale o psicologica, non ha mai fatto parte del nostro vocabolario. È con profonda indignazione che l’Associazione R.U.N. Salerno prende quindi la parola per denunciare una serie di attacchi diffamatori da parte di individui di altre associazioni, che sembrano essere ossessionati dalla distruzione del nostro impegno e della nostra dedizione all’Università. Nel corso delle ultime settimane siamo stati costretti a fronteggiare un’incessante marea di menzogne e calunnie, proiettate su di noi al solo fine di screditarci, secondo cui i nostri associati avrebbero “malmenato”, “picchiato”, “minacciato”, “accerchiato” (e chissà cos’altro ancora) altri individui – dei cui eventuali segni di percosse siamo ancora alla ricerca… Dopo aver chiesto spiegazioni circa le accuse che ci venivano arrecate ingiustamente, abbiamo constatato anche una crescente omertà tra chi avrebbe potuto e potrebbe ancora prendere le distanze e ammettere la verità, ponendo fine a questo indegno spettacolo teatrale. Increduli e allibiti, abbiamo allora scelto di non cadere alle provocazioni, nonostante ci trovassimo al contrario anche vittime di violenza psicologica, sia come gruppo che come singoli, subendo vani tentativi di relegazione ai margini di una classe o di una piazza perché “criminali”. Alle menzogne, abbiamo risposto proseguendo il nostro percorso accademico e universitario negli organi in cui siamo stati eletti e nelle aule, tra gli studenti, a cui abbiamo proposto iniziative e opportunità di crescita individuali e collettive, certi che serietà e verità vengano sempre premiati, a discapito di calunnie e diffamazioni varie. Tuttavia, all’interno del nostro contesto universitario – che dovrebbe essere luogo di cultura e spirito critico – abbiamo assistito impotenti anche al saccheggio sistematico delle locandine promozionali dei nostri eventi. Questi attacchi subdoli non hanno nulla a che fare con la competizione leale o con il confronto di idee, ma rappresentano uno sforzo deliberato e disonesto per eliminare ogni traccia del nostro impegno. Un comportamento vergognoso che non solo mina il nostro lavoro, ma danneggia anche la comunità studentesca nel suo insieme. Siamo stanchi di queste scorrettezze e mettiamo tutti gli interessati in guardia: il nostro futuro coinvolgimento nell’associazionismo verrà seriamente preso in considerazione. Non possiamo tollerare un ambiente in cui la diffamazione e la distruzione delle idee altrui diventino la norma. Tuttavia, non resteremo in silenzio mentre il nostro duro lavoro viene calpestato e siamo sicuri che continueremo a trovare appoggio in tutte le associazioni di Studenti Unisa, che ringraziamo per il sostegno mostrato in queste settimane. Rivolgendoci alle autorità universitarie, chiediamo di prendere realmente in considerazione questi attacchi alla libertà di espressione e alla promozione di idee e di agire di conseguenza per porre fine ad attività scorrette. A tutti voi studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, invece, chiediamo di unirvi a noi nel respingere e condannare pratiche così meschine e disoneste e nel promuovere un ambiente di apprendimento e crescita positiva. Con l’occasione, comunichiamo inoltre che non risponderemo ad ulteriori provocazioni, ma preannunciamo eventuali azioni legali qualora questa condizione diffamatoria dovesse persistere anche nelle settimane a venire. Insieme per un futuro migliore, Associazione R.U.N. Salerno