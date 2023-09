Unisa: tutto pronto per la giornata di accoglienza alle matricole

Si terrà mercoledì 27 settembre, alle ore 9.30, nell’Aula Magna Vincenzo Buonocore, all’Università degli Studi di Salerno, la Giornata di accoglienza delle matricole che hanno scelto di intraprendere un percorso di studi in Scienze Giuridiche. I saluti istituzionali sono affidati al Magnifico Rettore, prof. Vincenzo Loia. Introducono l’evento: il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof. Giovanni Sciancalepore e il Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof. Francesco Fasolino.

A seguire ci sarà una testimonianza del Capo Ufficio Legislativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Capo Ufficio Legislativo MUR, dott. Giuseppe Cerrone. In occasione della manifestazione, saranno premiati i migliori laureati dell’anno 2022. “Si tratta – ha detto il direttore Sciancalepore – di un momento molto importante per i nuovi iscritti che inizieranno un nuovo, intenso, percorso che li porterà a grandi traguardi professionali. Agli studenti dico di studiare, di accettare le sfide che la vita gli metterà davanti, di eccellere e non accontentarsi. Il nostro Dipartimento forma i professionisti del futuro, proponendo percorsi di studi unici nel suo genere”.