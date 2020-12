"Diritto all'Identità di Genere": l'incontro all'Unisa nell'ambito di #futuroincorso

Giovedì 10 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, Il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (PoliCom) ha organizzato, nell'ambito di #futuroincorso, un incontro dal titolo Diritto all'Identità di Genere.

Gli interventi

All'incontro, la cui direzione scientifica è affidata alla professoressa Daniela Vellutino ed alla dottoressa Simona Libera Scocozza, ci saranno i saluti istituzionali di Virgilio D'Antonio, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione e di Ornella Malandrino, direttrice dell'Osservatorio per gli Studi di Genere e per le Pari Opportunità. Gli interventi, invece, saranno affidati al professor Gianfranco Macrì, la professoressa Daniela Vellutino, Ilaria Masinara, dell'Ufficio Campagne Amnesty International - Italia e la dottoressa Martina Castellana, responsabile del Consultorio per la Salute delle Persone Transessuali dell'Asl di Salerno.

L'incontro si terrà sulla piattaforma Microsoft teams e si potrà partecipare inserendo il codice: 2mzaoec