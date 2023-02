La “guerra giusta” e la pace da costruire: appuntamento all'Unisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’iniziativa La “guerra giusta” e la pace da costruire. Idee, storie e politiche a confronto nasce dall’azione di promozione di cui si sono resi protagonista, nel corso dell’ultimo biennio, la Scuola di Dialogo Interreligioso e Interculturale APS, e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, sia moltiplicando le occasioni di dibattito e di approfondimento con i rappresentanti delle confessioni religiose presenti nel Salernitano, sia stringendo rapporti con diversi istituti scolastici particolarmente sensibili e ricettivi rispetto ai temi dell’inclusione, della interculturalità e, appunto del dialogo.

Le tematiche al centro della riflessione, che si articolerà in tre giornate (24 febbraio "Le Idee", 3 marzo "Le Storie", 10 marzo "Le Politiche") sono di strettissima attualità, soprattutto il rapporto tra religioni e conflitti contemporanei, e saranno declinate rispetto a prospettive multidisciplinari (il diritto, la storia, la sociologia, la politologia, la teologia) mediante la testimonianza di una pluralità di voci espressioni del mondo accademico, religioso, associazionistico e della politica.

Alle giornate di studio, inoltre, parteciperanno le rappresentanze di alcuni istituti scolastici salernitani con i quali è attivo da tempo un dialogo finalizzato alla promozione di simili tematiche e, di conseguenza, all’orientamento degli studenti. In particolare, si tratta del

Liceo “E. Medi” di Battipaglia (indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico) e dell’IIS “T. Confalonieri” di Campagna (indirizzo Scienze Umane), per un totale di circa centocinquanta alunni coinvolti. Oltre a rafforzare ulteriormente i rapporti tra il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione di UNISA e le scuole, questo tipo di progettualità favorisce l’interscambio con il territorio attraverso un percorso virtuoso e articolato.



SALUTI:

PROF. VIRGILIO D’ANTONIO, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione

MONS. ANDREA BELLANDI, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno

DON ALFONSO RAIMO, Presidente della Scuola di Dialogo interreligioso e interculturale

CIRO BUONOCORE, Consigliere didattico Asp UNISA

VINCENZO LANDI, Consigliere didattico Link Fisciano

INTRODUCE E MODERA:

PROF. CARMINE NAPOLITANO, Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose

INTERVENGONO:

IMAM NADER AKKAD, Grande Moschea di Roma

La pace e la guerra nell’Islam

PROF. HANZ GUTIERREZ, Facoltà Avventista di Teologia, Firenze

Epistemicidio: una guerra sublimata. Fra riconoscimento e contaminazione

PROF. DOMENICO TARANTO, Università degli Studi di Salerno

Lo ius in bello tra Vitoria e Grozio

PROF. DAVIDE MONACO, Università degli Studi di Salerno

Dialogo e pace. Alcune rifl essioni filosofiche

PADRE VINCENZO IPPOLITO, Seminario Metropolitano di Salerno

Quale il volto di Dio nella Scrittura: violenza e contesa o misericordia e perdono?

x ale: fra blasi su whatsapp su progetto scuole (da mettere in formazione-scuola e alleghi al pezzo i video, senza passare per feelmatic ma solo allegando video sotto il corpo del testo, posizionando quindi i codici che appaiano tra un paragrafo e un altro, o in coda al pezzo, a mo' di gallery), Impegno Civico Comune di Castel San Giorgio (in benessere salute), COMUNE AGROPOLI UFFICIO STAMPA, Ufficio Stampa Capaccio Paestum, raffaele maria de prisco, filomena chiariello (social), tommasetti (attualità), info@dirittoallacura.it (attualità), UdS Cam