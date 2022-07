Mobilità, siglato accordo fra l'Università e l'Aci Salerno

Accordo fra il dipartimento di Ingegneria civile dell’Università degli studi di Salerno e l'Automobile Club Salerno. L'intesa prevede la realizzazione di progetti di ricerca nei settori della mobilità per una durata triennale.

Collaborare per la ricerca

L'accordo arriva dopo un periodo di collaborazione fra i due enti: “Questo accordo - spiega Gianvittorio Rizzano, direttore del dipartimento di Ingegneria Civile - si inserisce perfettamente nella strategia di sviluppo del Dipartimento che ha attivato a partire dal prossimo anno accademico un'offerta formativa rinnovata, nella quale uno spazio significativo è dedicato alle problematiche dei Trasporti. Esso, inoltre, è estremamente concreto, in quanto la sottoscrizione è successiva all’avvio della collaborazione di fatto tra i due Enti e quindi potrà essere sicuramente foriera di importanti sviluppi futuri ai quali si potrà dare attuazione con protocolli esecutivi sulle diverse tematiche di ricerca che di volta in volta si vorranno affrontare”. Soddisfatto anche il presidente Aci Salerno, Vincenzo Demasi: "Sono certo che con l’Università di Salerno sapremo trovare forme concrete di collaborazione e di sostegno per la ricerca, per la promozione e per lo sviluppo di nuovi progetti di interesse reciproco per le due strutture".