Bando di concorso per titoli ed esami per le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali

Con Decreto interministeriale del 26 agosto 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, è stato emanato il Bando di concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali - anno accademico 2020/2021. Con lo stesso provvedimento risultano assegnati all’Università degli Studi di Salerno n. 100 posti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il termine di iscrizione alla prova è fissato per il giorno 9 ottobre 2020. La Prova di ammissione si svolgerà il giorno 29 ottobre 2020.