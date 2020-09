Unisa: le prime indicazioni per ripartire in sicurezza con la didattica in presenza

Manca poco all'approvazione delle linee guida per il rientro in sicurezza all'Università degli Studi di Salerno. Come già anticipato si sta lavorando per tornare all'attività didattica in presenza, secondo linee guida operative e un protocollo di sicurezza dedicato che sono stati elaborati con la fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità universitaria. Entrambi i documenti saranno approvati nei prossimi giorni negli organi di governo dell’Ateneo.

Le modalità

Per il prossimo anno accademico le lezioni, gli esami, le sedute di laurea e tutte le altre attività didattiche si svolgeranno in modalità mista, ovvero sia in presenza che a distanza. Gli studenti che non potranno seguire le lezioni in presenza avranno la possibilità di seguirle a distanza in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams.

L'inizio

Le attività didattiche in presenza avranno inizio dal mese di ottobre 2020. A settembre tutte le attività didattiche si svolgeranno a distanza, ad eccezione delle sedute di laurea magistrale. Per le esigenze legate alle norme sanitarie di prevenzione anti-Covid, la presenza nelle aule universitarie sarà ridotta in base alla capienza delle stesse e sarà regolata da criteri di turnazione. L’accesso ai Campus sarà consentito solo su prenotazione, effettuata attraverso un’apposita applicazione web, che consentirà anche di prenotare il proprio posto in aula per seguire le lezioni.

Le indicazioni

L'Ateneo ha già dato alcune indicazioni preliminari. Vediamole insieme: