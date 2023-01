Università di Salerno, Ingegneria Industriale tra i dipartimenti di eccellenza del MUR

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno è stato selezionato tra le eccellenze italiane per la formazione e progettualità scientifica del quinquennio 2023-2027. A sancirlo è il MUR, il Ministero dell’Università e della Ricerca italiana, che ha inserito il DIIn, diretto dal professore Roberto Pantani, nella lista dei 180 “Dipartimenti di Eccellenza degli Atenei Italiani” risultati assegnatari del Fondo di finanziamento per il quinquennio 2023-2027, con un budget complessivo di 271 milioni di euro.

Le proposte formative

I corsi di Laurea del DIIn spaziano nei diversi settori dell’ingegneria (Chimica, Elettronica, Gestionale, Meccanica), e puntano alla costante innovazione dei percorsi didattici con uno sguardo alle tendenze del mercato del lavoro. Tra le nuove proposte formative si segnalano il Curriculum in “Elettronica per il Sound Design” del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica, e i Corsi di Laurea Magistrale in “Smart Industry Engineering” e in “Food Engineering”. Il punteggio ISPD di 99,5, tra i più alti nel settore dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione a livello nazionale, conferma l’elevato valore formativo dei Corsi di laurea del Dipartimento.

“Siamo molto soddisfatti per il risultato conseguito dal nostro Dipartimento che premia gli sforzi dei docenti e di tutti i collaboratori che a vario titolo hanno dato il loro contributo – sottolinea il direttore di Dipartimento Roberto Pantani – L’impegno è massimo non solo nel garantire un’offerta formativa adeguata alle esigenze del mercato del lavoro, con un placement elevatissimo per tutti gli studenti, ma anche nell’orientamento alla scelta dei nostri Corsi di Laurea, attraverso eventi come quello di dicembre su Industria 4.0, e gli incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori. Il Dipartimento D’Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno può considerarsi oggi a buon diritto un fiore all’occhiello dell’ateneo, che forma ogni anno manager, professionisti e futuri imprenditori di altissimo livello”.