Unisa, il professore Francesco Fasolino è il nuovo direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Il Professore Francesco Fasolino è il nuovo Direttore del Dipartimenti di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno. Lo ha stabilito l’assemblea elettiva degli aventi diritto che con 85 voti, 1 scheda nulla, 1 bianca, ha indicato nel nome di Fasolino il successore del Professore Sciancalepore.

Il commento

“Un voto chiaro per il quale ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto la mia candidatura - ha dichiarato Fasolino - è per me un onore poter guidare il Dipartimento di Scienze Giuridiche che rappresenta la storia dell’ateneo salernitano. Sono tante le sfide che ci attendono, a cominciare da quelle legate alle nuove tecnologie ma anche ai nuovi confini del diritto che ci portano, necessariamente, a valutare con attenzione quello che accade nei paesi in grande crescita economica”.