Università di Salerno, in 1900 al test di Medicina: candidati con le mascherine

Sono stati 1900 i candidati ai test di ingresso per la facoltà di Medicina dell'Università di Salerno. Sono 150 i posti per Medicina, 30 per Odontoiatria. Circa 150 le unità di personale, tra docenti e tecnici-amministrativi, impegnate nello svolgimento delle operazioni che hanno interessato 26 aule del campus.

Le misure anti-Covid

L'Ateneo ha lavorato a un piano organizzativo per gestire le procedure nel rispetto delle norme anti Covid. "Una macchina organizzativa che è partita da inizio luglio con una commissione dedicata - ha detto il rettore Vincenzo Loia - volta a definire un protocollo di sicurezza con il supporto della Questura e il coinvolgimento della Prefettura". "Insieme - ha affermato - abbiamo elaborato un modello operativo che questa mattina, già dalle 7.30, ha dimostrato la sua efficienza. Sono circa 150 le unità del nostro personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo che stanno supportando le operazioni di accesso, con altre 70 unità ausiliari.

