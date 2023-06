Workshop “terra cruda”: corso teorico-pratico sull’uso della terra cruda in bioedilizia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Salerno (24/6/2023) - L’associazione “A•PART - Actions for People Architecture Rights Territory”, nascente realtá del terzo settore con il fine di realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi del Sud del mondo, lancia un workshop sull’uso della terra cruda in bioedilizia. Si svolgerà a Pontecagnano (Salerno) nel Parco Eco-Archeologico di Legambiente, ente patrocinante dell’evento, nel weekend del 30 giugno, 1 e 2 luglio. “La terra è un materiale straordinario proprio perché permette realizzazioni ad ogni scala” - spiega Carla Procida, designer locale del team - “l’idea é quella di creare un manufatto che sará lasciato in dono al Parco di Legambiente, dove siamo onorate di ospitare come docente del corso l’arch. Stefania Vestuto che, con la sua pluriennale esperienza al fianco di Fabrizio Carola, rappresenta sul territorio una delle figure principali di riferimento per l’architettura in terra cruda”. L’obiettivo è diffondere l'attività sia ai tecnici del settore (il workshop dà infatti diritto a crediti formativi da parte di ordini professionali), sia a coloro che sono curiosi e vogliono immergere le mani nella terra. “Costruire tenendo conto delle specificitá di ogni luogo, utilizzando i materiali naturali disponibili localmente, fa sì che si abbassi l’impatto che l’edilizia ha sull’ambiente. E’ fondamentale sensibilizzare l’idea che questo tipo di architettura sia possibile, per rendere il nostro settore sempre piú sostenibile” - dichiara Giulia Ciusani, architetta del team. L’intero ricavato dei tre giorni sará devoluto per la realizzazione del progetto “Karibu Kimintet: la scuola nella savana”, per la riqualificazione della scuola primaria Kimintet in Kenya, dove l’associazione ha piantato i suoi semi. Per info e contatti: Giulia Ciusani: +39 347 319 0916 Carla Procida: +39 347 314 4699 Francesca Palmi: + 39 3336015891