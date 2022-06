Fisciano, il 25 giugno si celebra il “Green Day” nell’Oasi Frassineto

Stamattina, presso il Palazzo di Citta? a Fisciano, si e? tenuta la conferenza di presentazione del “Green Day”. Una manifestazione organizzata dal Comune di Fisciano, dalla Fisciano Sviluppo S.p.A. e dal SAI di Fisciano, in occasione della Giornata del Rifugiato 2022, in collaborazione con il Parco Regionale dei Monti Picentini, il McDonald’s di Nocera Superiore/Fisciano, l’Associazione La Rada e con la partecipazione della Proloco Fiscianese, la Legambiente Valle dell’Irno, l’Associazione EnergEtica.

L'iniziativa

Il 25 giugno sara? giornata ricca di attivita? sia per grandi che per piccini. La manifestazione si svolgera? presso l’Oasi Naturalistica Frassineto di Fisciano, immerso nel Parco Regionale dei Monti Picentini e ha l’intento di promuovere la tutela, la valorizzazione e l’appartenenza al territorio, in particolar modo richiamare l’attenzione verso il degrado ambientale sensibilizzando il cittadino ad adottare comportamenti ecologicamente corretti, volti a tutelare l’ambiente e a contrastare l’abbandono dei rifiuti. I partecipanti per giungere all’Oasi Frassineto percorreranno un percorso trekking di circa 2,5 km, durante il quale, accompagnati dai volontari della Legambiente e dal personale della Fisciano Sviluppo, raccoglieranno i rifiuti abbandonati ai margini della strada. Durante il Green Day saranno previste diverse attivita?, una su tutte la pulizia dell’Oasi alla quale seguira? l’ora della merenda offerta dal McDonald’s e il Laboratorio di Riciclo creativo a cura della Proloco Fiscianese e dell’Associazione EnergEtica. Ospite speciale della giornata sara? l’attrice Claudia Tranchese.La manifestazione si concludera? con il Pic-nic a cura dei partecipati che potranno usufruire delle aree attrezzate presenti all’interno dell’Oasi Naturalistica.

I commenti

Ad aprire la conferenza il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che ha dichiarato: “Siamo contenti di essere riusciti a mettere insieme tante persone e tante realta? per il bene del territorio. Noi crediamo che questo sia il compito di un’Amministrazione ovvero fare squadra, fare rete. Il progetto che presentiamo oggi prevede la valorizzazione dell’Oasi naturalistica Frassineto, fiore all’occhiello del nostro territorio, nell’ottica di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente“. A fargli da eco Michele Buonomo (Direttivo Nazionale Legambiente): “Dobbiamo avere il coraggio di guardare sempre oltre anche nella contaminazione tra realta? diverse. Il 25 giugno sara? una giornata di festa per noi durante la quale avremo la possibilita? di fare la nostra parte e fare la propria parte insieme ad altre persone e? veramente straordinario. Ci auguriamo di essere capaci di trasmettere ai bambini che saranno presenti un messaggio positivo”.

A prendere parola e? stato poi Fabio Guerriero (Presidente Pro-Tempore dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini): “Frassineto rappresenta un modello di gestione che Legambiente porta avanti dal molti anni all’interno dell’area protetta del Parco Regionale dei Monti Picentini. Frassineto e? un modello perche? Legambiente, Comune di Fisciano ed Ente parco sono riusciti a fare un intervento di manutenzione dei sentieri, delle scalinate, delle aree pic nic che sono all’interno del parco. Sabato 25 giugno rappresenta un’occasione anche per festeggiare questo risultato nonche? un esempio di sinergia tra Comune e associazioni del territorio“.

Cecilia Snichelotto (Franchisee McDonald’s Fisciano) ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di poter esser partner in questa giornata e non soltanto per una questione di vicinanza territoriale all’Oasi naturalistica di Frassineto, ma anche perche? come sistema, come marchio, McDonald’s ha deciso di scendere in campo lanciando un’ambiziosa campagna dedicata all’ambiente per il contrasto del littering ovvero dell’abbandono del rifiuto che oggi e? particolarmente sentito. Attraverso questa campagna speriamo appunto di dare anche un maggiore slancio a quello che il problema dell’ambiente e della sostenibilita?“. Chiude la conferenza Marianna Africola, Responsabile SAI di Fisciano: “Noi come SAI di Fisciano siamo davvero contenti di aver organizzato, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, una giornata che potesse mettere insieme valori condivisi come quelli dell’accoglienza e dell’inclusione. La giornata di sabato sara? testimonianza di tutto questo”.