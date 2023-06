Energia rinnovabile a Pollica: a breve, i lavori per l'impianto per il recupero e il riciclo della Posidonia Oceanica spiaggiata

Entro fine 2023, al via, a Pollica, i lavori per la realizzazione del primo impianto in Europa in grado di produrre energia rinnovabile servendosi della Posidonia Oceanica spiaggiata che, insieme all’umido della raccolta differenziata, consentirà di ricavare biometano.

L'obiettivo

Sarebbe così garantito il consumo elettrico di oltre 500 famiglie e il funzionamento del depuratore cittadino che, a sua volta, servirebbe per ripulire la Posidonia. Il progetto di Miras Energia nasce come partenariato pubblico-privato con il Comune di Pollica, grazie alla formula del project financing e mira, dunque, al recupero e al riciclo della Posidonia Oceanica spiaggiata.