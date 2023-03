Pontecagnano Faiano diventa sempre più verde: ecco "Un albero per il futuro"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery











Grazie alla donazione di nuovi alberi da parte del progetto “Un Albero per il Futuro”, di Natù e sostenuto dal partner territoriale Salerno Trasporti. Le nuove piante renderanno ancora più forte la presenza del verde pubblico urbano nell’ottica della tutela e del rispetto dell’ambiente in città. Nello specifico gli arbusti piantumati sono 80 suddivisi tra: Frassino Meridionale, Melograno, Ligustro comune e Alloro ricevuti attraverso il vivaio forestale della regione Campania. La scelta delle nuove piante da mettere a dimora nelle aree verdi non è casuale, ma supportata da una ricerca attenta realizzata da figure tecniche esperte. Sono state piantumate alberature autoctone adatte a stare in città seguendo i principi della biodiversità e della stagionalità in modo da perpetuare lo scopo del progetto. Infatti “Un Albero per il Futuro” si adopera per l’abbattimento delle emissioni di CO2 utilizzando gli alberi per la mitigazione dell’effetto serra. A garanzia della riuscita del progetto gli alberi saranno curati per i prossimi 12 mesi dalla Cooperativa Vivere che supervisionerà il corretto radicamento delle alberature. L’evento di piantumazione ha avuto luogo il 03 Marzo nell’area di Pontecagnano Faiano e ha coinvolto gli alunni delle primarie Moscati Faiano di Pontecagnano (SA),Pimentel Fonseca di Sant’Antonio (SA), Picentia di Faiano di Pontecagnano (SA) . Presenti all’evento erano le autorità nella figura del sindaco di Pontecagnano , il funzionario tecnico direttivo della regione Campania nella persona di Pasquale Santalucia e Salvatore Apuzzo La mattinata dedicata alla messa a dimora delle piante rientra nel percorso di educazione ambientale svoltosi all’interno delle scuole grazie al materiale fornito da Natù e alla collaborazione dell’amministrazione comunale e delle istituzioni scolastiche. Gli studenti hanno preso visione di video educativi che trattano le tematiche ambientali sviluppando un rispetto per la natura e l’ambiente che li circonda. “Poter ripopolare nuovi alberi in città – afferma Speranza Francesca coordinatrice di Natù - dimostra l’interesse di una realtà come Salerno Trasporti al proprio territorio e alla comunità di Pontecagnano, per questo un ringraziamento particolare a Maurizio Longo per il supporto al nostro progetto. Doveroso e non da meno il ringraziamento al Comune di Pontecagnano e alla Regione Campania per aver condiviso e accolto l’iniziativa “Un albero per il Futuro” consentendoci di attivare il nostro progetto ad alto impatto sociale”. “La nostra realtà aziendale ha molto a cuore il tema della sostenibilità ambientale, da sempre mettiamo in atto politiche aziendali mirate a mitigare l’impatto delle emissioni di CO2 e valorizzare il patrimonio naturale del nostro territorio – dichiara Maurizio Longo, il presidente del Cda- il sostegno a questo evento di riforestazione urbana e diffusione della cultura ambientale ci consente di mettere in atto la nostra Green Vision”.