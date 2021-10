"Un Mare da Salvare", volontari ripuliscono la spiaggia di Torrione

Questa mattina è andata in scena l’iniziativa “Un mare da Salvare” sulla spiaggia davanti al Pattinodromo a Torrione. In azione tanti ragazzi e ragazze per liberare la spiaggetta dai rifiuti, imparare a fare la raccolta differenziata e comprendere come rispettare e amare la terra.

Gli organizzatori

L’iniziativa è stata patrocinata dal circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” e dalla Lega Navale Italiana Salerno in collaborazione con Salerno Guiscards, Mano nella mano Ets, Cooperativa Sociale Avalon, A Casa di Andrea – Los Varanos Germanos, Csi Salerno, Tennis Club La Carnale, Asd Centro Servizi Tennis & Vela, HippoBasket Salerno.