“Cantieri di cura”, volontari di Legambiente e canoisti ripuliscono la spiaggia di Mercatello

Domenica mattina i volontari del circolo “Orizzonti” di Legambiente Salerno e i soci del circolo canoisti sono intervenuti a Mercatello per ripulire la spiaggia. Un’azione meritoria che rientra nell’iniziativa più ampia denominata “Cantieri di cura”, varata da Legambiente con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza a rispettare l’ambiente che ci circonda e a prendersene cura. Altre azioni, riguardanti anche il verde pubblico e non solo, sono preannunciate da Legambiente nelle prossime settimane.

L'avviso

Per quanto riguarda l’intervento sulla spiaggia di Mercatello, Salerno Pulita ricorda che "dal primo ottobre al 30 di aprile, come previsto dal contratto di servizio, la pulizia degli arenili va effettuata una volta al mese e riguarda i rifiuti urbani". Il materiale legnoso che viene riversato dal mare sugli arenili, in occasione di mareggiate, può essere rimosso solo su input del Comune che deve autorizzare uno specifico intervento di pulizia straordinaria. Dal primo maggio al 30 settembre, invece, Salerno Pulita deve effettuare la pulizia quotidiana degli arenili.