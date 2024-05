il team salernitano di ipocoach a supporto della più grande ipo su egm, la napoletana nextgeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

IPOCoach, Società fondata da Fabio Brigante specializzata nel supportare le imprese a valutare e cogliere le opportunità della quotazione in Borsa, ha affiancato Next Geosolutions, società leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, nel suo percorso di quotazione nel segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, dove approderà il 22 maggio 2024. L’ammontare complessivo del collocamento è stato pari a € 57.500.000, (inclusivo dell’eventuale integrale esercizio dell’opzione Greenshoe in vendita per circa € 7,5 milioni), con sottoscrizioni più di due volte superiori all’offerta e un book composto da principali investitori italiani ed esteri con orizzonte di investimento di medio lungo periodo. IPOCoach ha operato in qualità di advisor finanziario, identificando la strategia migliore nel processo preparatorio alla quotazione, individuando le soluzioni più idonee e garantendo l’affiancamento continuo alla governance e al management in tutto il processo, dalle fasi iniziali di valutazione dell’opportunità̀, dell’assistenza nella scelta e coordinamento del Team IPO, fino all’attività̀ di supporto operativo nella finalizzazione della quotazione in Borsa. Fabio Brigante, Partner IPOCoach, commenta: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato e di aver aiutato gli azionisti e il management a cogliere il valore della quotazione in Borsa. In tanti anni di esperienza abbiamo visto poche volte una quotanda di queste dimensioni con un team manageriale così qualificato, elemento decisamente importante per il successo di quest’operazione. La domanda notevolmente superiore al quantitativo offerto dimostra l'apprezzamento del mercato nei confronti di un progetto imprenditoriale che, nonostante i pochi anni di vita, ha tutti gli elementi per diventare tra le protagoniste del mercato azionario italiano". Fondata da Fabio Brigante, già Head of Mid & Small Caps Origination, Equity Primary Markets di Borsa Italiana, IPOCoach offre una consulenza specializzata nel supportare le aziende a valutare e cogliere le opportunità della quotazione in Borsa. Il team di IPOCoach, infatti, lavora al fianco delle imprese attraverso un’attività di coaching utile ad identificare la strategia necessaria per arrivare pronti al giorno della quotazione, coinvolgendo la squadra interna ed esterna per finalizzare il processo. Ad un anno dal suo debutto sul mercato, la Società ha già all’attivo diverse operazioni di M&A, reverse take over e IPO.